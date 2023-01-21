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Fed yetkilisi gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımını destekledi

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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, mevcut veriler dikkate alındığında ileride daha az türbülans göründüğünü belirterek "Gelecek toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artırımından yanayım." dedi.
Fed yetkilisi gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımını destekledi

Waller, Amerikan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nde (CFR) ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed’in para politikasında sıkılaşmaya gitmesinin üzerinden yaklaşık bir yılın geçtiğini söyleyen Waller, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için faiz artırımlarına gidildiğini anımsattı.

Waller, faiz artırımlarının amacının talebi ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonun düşüşünü desteklemek olduğuna işaret ederek bazı sektörler ve tüketici harcamalarında bunun yansımalarının görüldüğünü dile getirdi.

İstihdam tarafındaki iyileşmeye atıfta bulunan Waller, mütevazı bir ekonomik büyümeye rağmen iş gücü piyasasının güçlü olmasının Fed’e enflasyonu düşürmeye odaklanması için alan sağladığını belirtti.

Waller, geçen yıl aralıktaki ılımlı seyrine devam etmesine rağmen, enflasyonun görünümü konusunda hâlâ temkinli olduğunu ve para politikası sıkılaştırmasının devamını desteklediğini anlattı.

Mevcut veriler dikkate alındığında ileride daha az türbülans göründüğünü dile getiren Waller, “Bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık bir artıştan yanayım. Yüzde 2’lik enflasyon hedefimize doğru gidecek çok yolumuz var ve para politikasındaki sıkılaştırmanın devam etmesini desteklemeyi umuyorum.” diye konuştu.

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