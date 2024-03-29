  • BIST 9141.48
  • Altın 2325.41
  • Dolar 32.3762
  • Euro 35.0131
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Felç geçiren ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

» »
Felç geçiren ünlü aktör Kadir İnanır'ın hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ameliyat sonrası entübe edilerek uyutulan İnanır'ı uyandırma sürecinin başladığı açıklandı.
Felç geçiren ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Felç geçiren ünlü aktör Kadir İnanır'ın hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ameliyat sonrası entübe edilerek uyutulan İnanır'ı uyandırma sürecinin başladığı açıklandı.

İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın bilincinin açık olduğunu ve mesajlara "gülümseyerek cevap verdiğini" söyledi.

Sağlam, "Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

75 yaşındaki Kadir İnanır, hafta sonu Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.,

 

Felç geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen sanatçı, acil ameliyata alındı.

İnanır hastaneye ilk ulaştığında sağ tarafında felç vardı ve beyni besleyen ana damarında tıkanıklık tespit edildi.

Başhekim Sağlam, ameliyat sonrası “Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beynin beslenmesi şu anda iyi" demişti.Ünlü oyuncunun durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son açıklamasında İnanır'ın durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: Adalet yerini bulsun, vatandaş derin bir nefes alsın ve desin ki oh be temizlendik!29 Mart 2024 Cuma 11:06
  • Meclis'te stenograflar bugün de tam gün grevde29 Mart 2024 Cuma 09:31
  • Tutuklanan Serdinç Maypa mahkemeye çıkarılıyor29 Mart 2024 Cuma 08:26
  • Guterres’den Tatar’a davet!29 Mart 2024 Cuma 08:25
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak29 Mart 2024 Cuma 08:23
  • Zaroğlu: Basının Susturulması Demokrasiye Vurulmuş Ağır Bir Darbedir28 Mart 2024 Perşembe 22:21
  • Erhürman'dan Maypa'nın tutuklanmasına ilk yorum28 Mart 2024 Perşembe 21:58
  • Serdinç Maypa tutuklandı28 Mart 2024 Perşembe 20:58
  • Maypa’ya tutuklama28 Mart 2024 Perşembe 16:07
  • CTP Güzelyurt'un ardından Mağusa'da sokağa iniyor...28 Mart 2024 Perşembe 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti