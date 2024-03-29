Felç geçiren ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Felç geçiren ünlü aktör Kadir İnanır'ın hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ameliyat sonrası entübe edilerek uyutulan İnanır'ı uyandırma sürecinin başladığı açıklandı.
İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın bilincinin açık olduğunu ve mesajlara "gülümseyerek cevap verdiğini" söyledi.
Sağlam, "Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.
75 yaşındaki Kadir İnanır, hafta sonu Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.,
Felç geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen sanatçı, acil ameliyata alındı.
İnanır hastaneye ilk ulaştığında sağ tarafında felç vardı ve beyni besleyen ana damarında tıkanıklık tespit edildi.
Başhekim Sağlam, ameliyat sonrası “Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beynin beslenmesi şu anda iyi" demişti.Ünlü oyuncunun durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son açıklamasında İnanır'ın durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
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