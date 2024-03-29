Felç geçiren ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Felç geçiren ünlü aktör Kadir İnanır'ın hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ameliyat sonrası entübe edilerek uyutulan İnanır'ı uyandırma sürecinin başladığı açıklandı.

İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın bilincinin açık olduğunu ve mesajlara "gülümseyerek cevap verdiğini" söyledi.

Sağlam, "Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

75 yaşındaki Kadir İnanır, hafta sonu Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.,