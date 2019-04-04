‘Fener Ol’ kampanyası başladı!

Fenerbahçe, Fener Ol kampanyası ile 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL toplamak istiyor

Fenerbahçe'nin mali açıdan kurtuluş formülü olarak gördüğü, "Fener Ol" projesi saat 19.07'de başladı.Kampanyanın ilk 40 dakikasında 600 bin lira bağış toplandı.

Fenerbahçe'nin mali açıdan kurtuluş formülü olarak gördüğü, "Fener Ol" projesi saat 19.07'de başladı.Kampanyanın ilk 40 dakikasında 600 bin lira bağış toplandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz" denildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kampanyaya dair şöyle konuştu:

"Değerli Fenerbahçeliler! Uzun bir gece olacak. Hep beraber olacağız. Anlatacağımız çok şey var. Biz ki bu ülke ve arma uğruna gerektiğinde canlar veren, her zaman çubuklunun yanında olan milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe büyüklüğünü haykıran, haksızlığa karşı yılmayan büyük Fenerbahçe ailesiyiz.

"4 Nisan'da hain bir saldırı gerçekleşti"

En zor günlerimizde kenetlenme, mücadele ne demek gösteren, geri dönüşlerin simgesi olan Fenerbahçe olarak, bugün 4 Nisan'da omuz omuza yeni bir mücadeleye daha başlıyoruz.

Nisan bizim için önemli bir tarih. Fenerbahçe otobüsü 4 Nisan'da kurşunlandı. Fenerbahçe'nin varlığına, 40 cana kastettiler. Hain saldırı hedefe ulaşsaydı belki de dünya futbol tarihinin en kötü gecesi olacaktı. Fakat hala o faili meçhuller bulunamadı. Bu korkunç olayın failleri bulunana kadar biz görevde olduğumuz her 4 Nisan'da eylemlerde bulunacağız. Bundan sonra her 4 Nisan'da bugün yaptığımız eyleme devam edeceğiz. Umarız başka kulüpler de bu günü unutturmamak adına benzer eylemlerde bulunurlar.

"NE işgal güçleri, ne FETÖ, ne de 4 Nisan"

Allah sadece bize değil hiçbir camiaya bu kara geceyi yaşatmasın. Fenerbahçe'yi yıkacağını zanneden zihniyet gördü ki bu kulüp ne işgal güçleriyle, ne hain FETÖ saldırılarıyla, ne de 4 Nisan'da yıkılmadı. Dimdik ayakta kaldı. Kimse kalplerimizden Fenerbahçe'yi silemez.

"Bugün tarihin ilk günü"

Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Bugün itibariyle "Fener Ol" kampanyamızı başlatıyoruz. Fenerbahçe tarafından başlatılan bu kampanyayı diğer kulüplerin benzerlerini yaptığı işlerden en büyük farkı inanıyorum ki sonuçları olacaktır. Fenerbahçe olarak bu tarz bir kampanyayı ilk kez yapıyoruz. Diğer kulüplerde daha önce yapılmış olan bu kampanyada farkımızı sonuçlarıyla göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü."

"Bana destek çıkan tek isim Saffet Sancaklı"

"Kampanyamızın Fenerbahçe için neden önemli olduğunu, uzun süredir kurulan bir stratejinin parçası olduğunu ve nasıl iştirak edebileceğinizi anlatacağım. Benden sonraki arkadaşlarım da buna değinecekler. Yola çıktığım ilk günden beri Türk futbolunun mali açıdan çöküş içinde olduğunu, mevcut yapısal sorunlarla devam edemeyeceğimizi mütamediyen gündeme getirdim. Bu konuda bana destek çıkan tek isim Saffet Sancaklı'ydı."

"Bu finansal dar boğaz çözülemez noktada"

"Fenerbahçe özelinde bakarsak, adaylık süresince yaptığım her konuşmada bu finansal dar boğazın çözülemez noktada olduğunu hep belirttim. Mali sıkıntılar açısından hiç kimsenin tek başına bunun altından kalkamayacağını belittim. Göreve geldikten sonra da kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı anlattım. Hangi planlarımızı hayata geçirdik. Bunları da anlatacağım."

"Sportif başarı için sağlam bir mali yapı"

Gelinen noktada çözümlerin bugünden yarına ulaşamayacağını, tek bir kişinin, yönetimin bunun altından kalkamayacağını, bu durumu ancak uzun vadeli, gerçekçi bir planlama ile seferberlik ruhu içinde atlatabileceğimizi çok açık ve net bir dille anlattım. Fenerbahçe'nin uzun vadede sportif başarı yakalaması için sağlam bir mali yapıya ulaşmasının planını geliştirdik. Uygulamaya çalışıyoruz.

"10 ay içerisinde 140 milyon dolar"

Bu planlarımız kısa ve uzun vadeli şöyle; kitlesel destek kampanyası. Mali değişim için 6 sene gerektiğini ifade ettim. Bu süreçte en az iki ya da üç defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Altyapı kültürü ve scouting yatırımlarıyla futbolcular yetiştirmek transferler yapmak. Acil sıcak paraya ihtiyaç olduğunu söyledik. Toplamda 10 ay içerisinde 140 milyon dolara yakın kaynak oluşturduk. Sermaye artışımıza destek olanlara teşekkür etmek istiyorum. Kombine ve Fenerium'da yüzde yüz artış sağladık. Forma konusunda rekor satışa imza attık.

"140 milyon doların 1 kuruşu transfere harcanmadı"

"Bu planlarımız kısa ve uzun vadeli şöyle; kitlesel destek kampanyası. Mali değişim için 6 sene gerektiğini ifade ettim. Bu süreçte en az iki ya da üç defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Altyapı kültürü ve scouting yatırımlarıyla futbolcular yetiştirmek transferler yapmak. Acil sıcak paraya ihtiyaç olduğunu söyledik. Toplamda 10 ay içerisinde 140 milyon Euro'ya yakın kaynak oluşturduk. Sermaye artışımıza destek olanlara teşekkür etmek istiyorum. Kombine ve Fenerium'da yüzde yüz artış sağladık. Forma konusunda rekor satışa imza attık. Kulübümüzün kasasına 1 kuruş girmeden bu gelir kaynakları finansal problemlerimize gitti. Sıcak paranın bir kuruşu transfere kullanılmadı.

Futbol A.Ş'nin geçen sezon 93 milyon Euro olan tüm giderlerini bu sezon 80 milyon Euro seviyesine çektik."

"İki yıllık zarar 90 milyon Euro olmalı"

"Nakit ihtiyacımız işleri çevirebilmemiz için çok önemli. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde mümkünse her yıl yoksa en az 3 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Sezon başında göreve geldiğimizde iki yıllık zarar toplamı 90 milyon Euro idi. UEFA ile anlaşmaya göre bu fark 30 milyon Euro olmalı. Eğer ki 31 Mayıs'a kadar bu farkı kapatırsak UEFA yaptırımlarıyla karşılaşmayacağız."

"Vefakâr Fenerbahçeliler!"

"Vefakar Fenerbahçeliler! Bu nedenlerden ötürü "Vefanın en büyüğünü hak eden Fenerbahçe'dir" demek için bugün, Fenerbahçe için bir zorunluluk hale gelmiştir. Yediden yetmişe hepimizin ellerimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Kredi kartı yoluyla istediğiniz ücreti bağışlayabilirsiniz, bunu kredi kartınızdan düzenli hala getirebilirsiniz. Yurt dışındaki arkadaşlarımız yurt dışındaki bankadan da gönderim yapabilirler.

Kredi kartı, EFT-havale veya SMS ile ödeme yaparak kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanyaya katılım sayesinde kullanım izni ile kişisel bilgilerin paylaşımı sayesinde katılan kişilerin adını Fenerbahçe tarihine kazıyacağız."

"Kongre üyemizi dolandırmışlar"

Telefonla ya da nakit bağış sistemimiz yoktur. Geçtiğimiz hafta bir kongre üyemizi dolandırmışlar iyi ki de dolandırmışlar onun sayesinde bir şebekeyi çökerttik. Ceza da alacaklar. Kampanyamıza olumsuz bakan, küçümseyen, camia içi ve camia dışındaki kişilere de değinmek istiyorum. Bu kişiler televizyon ve köşelerinde oluyor. Televizyonda ve köşe yazılarında bizi desteleyenleri ayrı tutuyorum.

"Yönetim, oyuncular, çalışanlar destek olacak"

"Kampanyamızı küçümseyen yaklaşımlar olmuştu. Samimi her türlü eleştiriye açığım. 'Veririm ama nereye kullanılacak bilmek istiyorum' tarzı açıklamalar yapan kişiler var. Tabii ki Fenerbahçe için kullanılacak. Tabii ki bizim de çorbada tuzumuz olacak. Hem yönetim kurulumuz, hem oyuncularımız, hem çalışanlarımız kampanyaya destek olacak. Ama ben de dahil olmak üzere kimse kimin ne kadar destek verdiğini bilmiyor, bilmeyecek."

Nasıl destek olunacak?

FENER OL KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, 'FENER OL' kampanyasına destek olmak için uygulanması gereken yöntemleri açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve "FENER OL" diyoruz. Sen de, Fenerbahçe'mize destek olup tarihimize adını yazdırmak için hemen belirlenen 4 destek yönteminden;

Kredi kartı,

EFT/Havale, (*)

SMS-Kısa Mesaj

PTT Şubeleri

Kendine uygun olanı seç, geleceğimize FENER OL.

* Yurt dışından kampanyaya destek verecek olan taraftarlarımız Yapı Kredi NV hesabımızdan EFT/Havale yöntemi ile banka masrafı ödemeden destek olabilirler."

En az 62 milyon Euro toplanmalı

UEFA, F.Bahçe'nin bilançolarında 31 Mayıs'a kadar olan kısmı dikkate alacak. Fenerbahçe, bu tarihe kadar topladığı bedeli gelir olarak kaydedebilecek. Şu anda bilançoda eksi 92 milyon Euro'da bulunan sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya vadettiği hedefi tutturabilmesi için (eksi 30 milyon Euro) en az 62 milyon Euro toplaması gerekiyor.

Yönetimin beklentisi, 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL (yaklaşık 80 milyon Euro) barajının aşılması. Yapılan ön araştırmalarda bu barajın aşılabileceği görüldü.

'Fener Ol'da merak edilenler

Projeye ilk aşamada 37 ilde binlerce gönüllü sahada destek verecek.

En düşük bağış bedeli 1 TL olarak belirlendi.

Kampanya için 1 yıl süre alındı. 31 Mayıs'a kadar 65 milyon TL, bir yıl içinde de 1 milyar TL toplanması hedefleniyor.

Bağışçıların isimleri tek tek Ülker Stadı'nın duvarlarına yazılacak.

Elden para toplanmayacak. Kimse telefonla aranmayacak. Bağışın nasıl yapılacağı kulüp tarafından açıklanacak.

Kampanyaya hem gerçek kişiler hem de kurumsal bağış yapılabilecek. Bağış, reklam ve sponsor şeklinde katılım olacak.