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Fener Rum Patriği Bartholomeos: Çipras beni hor göremez

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Yunanistan'da kilise ile hükümetin kendisinden habersiz laik bir anayasa için mutabakata varmasına, Fener Rum Patriği Bartholomeos sert tepki gösterdi
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Çipras beni hor göremez

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile kilise, 10 bin din adamının memur statüsünden çıkarılmasını da içeren, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla ilgili bir mutabakata vardı.

 

Ancak, Yunanistan'da birçok kilisenin bağlı olduğu İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne mutabakattan sonra bilgi verilmesi Atina ile ipleri gerdi.

Patrik Bartholomeos'un bilgi vermesi için İstanbul'a gönderilen Yunan Bakan Gavroğlu'na tepkisi çok sert oldu.

Patrik, "Sen de İstanbullusun. Önceden bilgi vermeliydin" dediği Yunan Bakan'a, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bana saygı gösteriyor. Rusya'nın Putin'in saldrılarından yılmadım. Çipras beni hor göremez" diye çıkıştı.

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