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Fenerbahçe 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

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Fenerbahçe, 3 futbolcusunun takımdan ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

Fenerbahçe, sözleşmeleri sona eren Dimitris Pelkas ile Ezgjan Alioski'nin yanı sıra Augsburg'un satın alma opsiyonunu kullandığı Mergim Berisha'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Alman oyuncu Mergim Berisha'nın sözleşmesinde 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Fenerbahçe, sözleşmeleri sona eren Dimitris Pelkas ile Ezgjan Alioski'nin yanı sıra Augsburg'un satın alma opsiyonunu kullandığı Mergim Berisha'ın takımdan ayrıldığını duyurdu. "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." Alman oyuncu Mergim Berisha'nın sözleşmesinde 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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