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Fenerbahçe kongresinde gerginlik

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Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe kongresinde gerginlik

Genel kurulun divan başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük, üyelerin oylarına sunuldu.

Yönetici Fethi Pekin, Vefa Küçük için oylama yaptırdıktan sonra 'İkinci oylamaya gerek kalmadı.' ifadesini kullandı ancak Şekip Mosturoğlu'nu da üyelerin oylarına sundu.

Kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçilirken oyların eşit olduğu ve seçimin oldu bittiye getirildiği yönünde Aziz Yıldırım kanadından itiraz geldi. Avukat Savaş Adalet, oylamaya itirazda bulundu ve itiraz dilekçesini Fethi Pekin'e sundu.

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması sırasında Aziz Yıldırım, kürsüye doğru hareketlendi. Aziz Yıldırım'ın kürsüye gelmesi üzerine Ali Koç ayağa kalkarak kendisini karşıladı. İkilinin el sıkışmasının ardından taraftarlar "Fenerbahçe" şeklinde tempo tuttu.

Kürsüde genel kurul divan başkanlık seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e hitaben "Sen oraya seçilmeden oturdun." ifadesini kullandı.

Vefa Küçük, kongre üyelerine "Kürsü işgal edilmiştir." derken Aziz Yıldırım'a 30 saniye konuşma hakkı tanıdığını duyurdu.

Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum." diyerek stadı terk etti.

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