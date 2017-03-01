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Fenerbahçe küçülmeye gidiyor

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Fenerbahçe küçülmeye gidiyor
Fenerbahçe’de yaşanan mali sıkıntı nedeniyle basketbol ve voleybol dışındaki branşlarda küçülmeye gidilmesi planlanıyor. Kulüp çalışanlarının sayısı da büyük ölçüde azaltılacak.

Futbolda finansal fair play nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin mali durumu tüm kulübe yansıdı. Yeni sezonda kulüp bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidilecek. Buna göre, zarar eden şubeler kapanacak ya da küçülmeye gidilecek. Çalışan sayısının da önemli ölçüde azaltılması bekleniyor. Bu doğrultuda Başkan Aziz Yıldırım şube ve birim yöneticileriyle toplantılar yapıyor, günün büyük bir bölümünü kulüpte geçiriyor. Yıldırım, zarar eden birimlerin kâra geçirilmesi için projeler üretilmesini isterken, zararın devam etmesi halinde kapatma kararı alacağını vurguluyor. Bu girişimden sadece erkek basketbol ve kadın voleybol takımları etkilenmeyecek.

RADİKAL ÖNLEMLER KAPIDA

Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetimin bir dizi radikal karar alma arefesinde olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, zarar eden amatör şubeleri kapatacağı, yüksek maliyetli bazı sporcularla yollarını ayıracağı ve kulüp çalışanlarında da tensikat yapabileceği iddialar arasında.

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