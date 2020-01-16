Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli istifa etti

Fransız sportif direktör daha önce Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi takımların sportif direktörlüğünü yaptıktan sonra 2018’de Fenerbahçe’de göreve başlamıştı.

İstifa haberini duyuran Anadolu Ajansı ve NTVSpor, istifanın gerekçesiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.