Fenerbahçe taraftarları hakkında Erdoğan'a küfür ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de pazartesi akşam oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın alkol alıp ''küfürlü tezahürat''ta bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Ülker Stadı'nda pazartesi akşam oynanan maç öncesinde bazı taraftarlar Kadıköy'de bir araya geldi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir grup taraftarın Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki kişilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.
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