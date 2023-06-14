Fenerbahçe ve Başakşehir, PFDK’da

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşan Fenerbahçe ile Başakşehir, PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin sevk edilmesinin bir nedeni de seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkması olarak belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan final maçında Fenerbahçe’nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketler nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Hukuk Müşavirliği'nce 13.06.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

MADDE 16 – ŞAMPİYONLUK YILDIZLARI

(1) En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma

hakkına sahiptirler.

(2) Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır

Medipol Başakşehir’in ise saha olayları sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.