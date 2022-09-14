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Fenerbahçe'de son dakika: Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz talip!

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Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde performansıyla alkış alan Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi...
Fenerbahçe'de son dakika: Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz talip!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu takibe aldı.

Son dönemde sarı lacivertli takımdan yaptığı transferlerle dikkat çeken Napoli, milli futbolcuyu izliyor.

İtalyan kulübünün scout ekibi geçen sezon Kim Min Jae'yi izlerken, Ferdi Kadıoğlu dikkatlerini çekti.

22 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor verildi. Ancak mevki itibariyle öncelik olmadığı için bir süre daha takip edilmesine karar verildi. Napoli oyuncu izleme komitesi Ferdi Kadıoğlu'nu bu sezon yakından takip edecek.

Milli futbolcunun göstereceği performansa göre gelecek yaz Fenerbahçe'ye teklif yapılacak.

NAPOLI'DEN DEV BONSERVİS GELİRİ

2019'da Fenerbahçe'den 17.5 milyon Euro'ya Eljif Elmas'ı alan İtalyan kulübü, bu yaz da Kim Min Jae için 19.5 milyon Euro ödemişti. 

Fenerbahçe ile iyi ilişkiler içinde olan Napoli yönetimi, Ferdi Kadıoğlu transferinde de bunu kullanmayı hedefliyor. 

Fenerbahçe'de çalıştığı tüm hocaların övgüyle bahsettiği milli futbolcu, kısa sürede Jorge Jesus'un da vazgeçilmezleri arasına girdi.

Sağ bek, sol bek, merkez orta saha, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde oynayan Ferdi Kadıoğlu, bu yönüyle de dikkat çekiyor.

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