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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu
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FUTBOL
19.06.2024 13:39
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Lugano oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.
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