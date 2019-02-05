Feza yolcusu kalmasın: Metrobüste bir astronot

Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti
Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.
Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi
Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti
Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.
Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi
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