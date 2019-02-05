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Feza yolcusu kalmasın: Metrobüste bir astronot

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İstanbul’da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı
Feza yolcusu kalmasın: Metrobüste bir astronot

 Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti

Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.

Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi

 

 

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