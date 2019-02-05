Feza yolcusu kalmasın: Metrobüste bir astronot

Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti

Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.

Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi