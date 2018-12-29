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Filipinler'de şiddetli deprem (video)

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Filipinler'de şiddetli deprem
Filipinler'de şiddetli deprem (video)

Filipinler’in güneyinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölü veya yaralı sayısına ilşkin bir açıklama yapılmadı.

 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında büyüklüğü 6,9 olarak açıklanan depremin büyüklüğünün 7 olarak revize edildiğini duyurdu.

 

Merkez üssü Pondaguitan olan depremin yerin 60,1 kilometre altın gerçekleştiği belirtilirken, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceğine ilişkin uyarısını kaldırdı.

Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü de depremin 7,1 büyüklüğünde, yerin 49 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depreme dair ilk görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. Ülkenin güneyinde bulunan Davao kentinin nüfusu 1,6 milyonu buluyor.

 

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