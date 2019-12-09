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Finlandiya'da dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin göreve başlıyor

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Finlandiya Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, iktidardaki koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçildi ve ülke tarihinin en genç Başbakanı olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.
Finlandiya'da dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin göreve başlıyor

34 yaşındaki Sanna Marin'in liderliğini üstlendiği Sosyal Dempkratlar, beş partili koalisyonun en büyük siyasi hareketiydi.

Bu hafta içerisinde göreve başlaması beklenen Marin, aynı zamanda Finlandiya siyasi tarihinin üçüncü kadın Başbakanı oldu.

5,5 milyon nüfuslu Finlandiya'daki sistem, koalisyonun büyük ortağına liderin istifası sonrası yeni bir lider seçme yetkisi veriyor ve seçilen parti lideri başbakanlık görevini de üstleniyor.

Marin'in başbakan olarak göreve başlamasıyla birlikte Finlandiya'daki beş koalisyon ortağının tümünün liderleri kadın olacak.

Geçtiğimiz hafta Salı günü eski başbakan Antti Rinne artan tepkiler üzerine istifasını vermişti. Rinne, greve giden postane çalışanlarının taleplerine kulak vermemekle ve süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.

Parti liderliği için oylamayı az bir farkla kazanan Sanna Marin, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Güveni yeniden tesis edebilmek için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

 

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