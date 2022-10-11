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Fitch’ten Britanya’ya ‘derin resesyon’ uyarısı

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Britanya Merkez Bankası’nın (BoE) faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle ülkenin daha derin bir resesyona girebileceğini belirterek uyardı.
Fitch’ten Britanya’ya ‘derin resesyon’ uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Britanya Merkez Bankası’nın (BoE) faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle ülkenin daha derin bir resesyona girebileceğini belirterek uyardı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kuruluşun yayınladığı raporda, finansal piyasalardaki aşırı oynaklık ve hızla artacak faiz oranları nedeniyle Britanya’nın 2023 yılı büyüme tahmini düşürüldü. Eylülde yayımlanan Küresel Ekonomik Görünümü’nde yüzde 0,2 öngörülen Britanya GSYH’sindeki düşüş, son raporda yüzde 1 olarak güncellendi.

Gevşek maliye politikası ve daha zayıf para biriminin enflasyon üzerindeki etkisini dengelemek için BoE’nin politika faizini çok daha hızlı artıracağı belirtilen raporda, Britanya’da politika faizinin Aralık 2022’ye kadar yüzde 2,25’ten yüzde 4,25’e yükselmesinin beklendiği, 2023’ün ikinci çeyreğine kadar da faizin yüzde 5’e çıkacağı tahmin edildi.

Raporda, faizlerin hızlı yükselişi, enerji krizinin etkisi ve Avro Bölgesi’ndeki daralmayla birlikte Britanya’nın 2022’nin dördüncü çeyreğinden itibaren resesyona gireceği öngörüldü.

Öte yandan, Fitch, geçen hafta Britanya’nın kredi notunu ‘AA-‘ olarak teyit etmiş, kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirmişti.

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