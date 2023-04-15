Fransa’da 11 PKK üyesine hapis cezası

Bahsi geçen kişiler geçtiğimiz haftadan beri PKK’yı finanse etmek amacıyla güneydoğu Fransa'daki Kürt diasporası arasında para toplama ağına üye olmakla suçlanıyor.
PKK, Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.
Paris’teki mahkeme kararına göre, sanıklar toplumdan dışlanma da dahil çeşitli tehditlerle terör örgütü için önemli miktarda para topluyor.
Mahkeme aynı zamanda, Cumhuriyet Savcılığının talebini destekleyerek, sanıkların çoğunluğunun sahip olduğu ‘mülteci statüsüne’ dayanarak Fransız topraklarında kalmalarının engellenmesine karar vermedi.
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