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Fransa’da grev yapan işçiler lüks ürün grubu LVMH’nin genel merkezini bastı

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Fransa'da işçiler emeklilik yaşının yükseltilmesi kararına karşı bugün 12. kez greve çıkarken Paris'te bir grup gösterici lüks ürün grubu LVMH'nin genel merkezine girdi.
Fransa’da grev yapan işçiler lüks ürün grubu LVMH’nin genel merkezini bastı

Emeklilik reformlarını protesto eden Fransız işçiler bugün lüks ürün grubu LVMH’nin Paris’teki genel merkezine akın etti. İşçiler zenginleri emekli maaşının finansmanına daha fazla katkıda bulunmaya çağırdı.

100’den fazla protestocu, Paris’in lüks caddesi Avenue Montaigne’deki binanın içine girerken kalan protestocular dışarıdaki caddeyi doldurdu.

LVMH, şarap, parfüm, kozmetik ve diğer alanlarda seçkin markaların bulunduğu lüks ürünler satarken şirketin başında Forbes listesine göre dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault bulunuyor. İşçilerin bu şirketin genel merkezini basmasının sembolik açıdan önemli olduğu düşünülüyor.

‘MACRON PARA BULMAK İSTİYORSA BURAYA GELMELİ’

LVMH binasının önünde Fransız televizyonu BFMTV’ye konuşan sendika lideri Fabien Villedieu, protestonun sembolik olduğunu belirterek, “Macron emeklilik sistemini finanse etmek için para bulmak istiyorsa, onu bulmak için buraya gelmeli” dedi.

LVMH CEO’su Bernard Arnault da Fransa’daki protestolar sırasında sık sık sloganların hedefi olmuştu. LVMH, salgın sonrası lüks mal talebindeki toparlanmadan faydalanarak hisselerini yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 26 artırarak Avrupa’nın en değerli şirketi konumuna yükselmişti.

FRANSA’DA NE OLUYOR?

Fransa’da hükümetin emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart’ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Fransız işçiler emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek bugünkü Anayasa Mahkemesi kararı öncesi 12. kez kitlesel gösteriler için sokağa indi. Ülkenin ana gündemi haline gelen emeklilik reformuna karşı eğitim, ulaşım, enerji gibi sektör çalışanları greve giderken ülke genelinde çok sayıda kentte gösteriler düzenleniyor.

Göstericiler hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini talep ediyor. Mahkeme yarın, reformun anayasaya uygun olup olmadığına ilişkin kararını açıklayacak.

Gösteriler boyunca protestolara sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı. Ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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