  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Fransa’da halk genel seçimlerin ikinci turu için sandık başında

» »
Fransa’da genel seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.
Fransa’da halk genel seçimlerin ikinci turu için sandık başında

Fransa'da yaklaşık 48.5 milyon seçmen, genel seçimlerin ikinci turu için oy vermek üzere sandık başına gitti. Ulusal Meclis'te bulunan 577 sandalyeden en az 289'unu kazanan ittifak, mutlak çoğunluğu sağlayarak seçimin galibi olacak. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erecek. Bazı büyük kentlerde ise sandıklar 20.00’de kapanacak.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakının 12 Haziran’da gerçekleştirilen ilk turda oyların yüzde 25,75’ini, Fransız solunun kurduğu “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakının ise oyların yüzde 25,66’sını alması sebebiyle salt çoğunluk sağlanamamış ve seçim ikinci tura kalmıştı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve kabinedeki 14 bakanın aday olduğu genel seçim yarışında, milletvekili seçilemeyen başbakan ve bakanlar kabineden istifa edecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tertemiz değiliz, neysek oyuz ve bundan utanmıyoruz17 Haziran 2022 Cuma 10:57
  • Rusya Tarım ürünlerini sadece dost ülkelere ihraç edecek17 Haziran 2022 Cuma 10:34
  • AB’den Türkiye-Yunanistan açıklaması16 Haziran 2022 Perşembe 16:48
  • Ukrayna savaşı: Macron, Scholz ve Draghi eleştiriler sonrası birlikte Kiev'e gitti16 Haziran 2022 Perşembe 16:36
  • İtalya'da covid-19 önlemlerine devam16 Haziran 2022 Perşembe 13:26
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması15 Haziran 2022 Çarşamba 16:10
  • Hollanda'da konut sorununa 'çöpçatanlı çözüm'15 Haziran 2022 Çarşamba 13:28
  • Avrupalı STK'lardan AB'ye : İslam karşıtlığına kayıtsız kalmayın15 Haziran 2022 Çarşamba 08:57
  • Türkiye ile Yunanistan arasında yeni kriz: Atina yönetiminden ‘izinsiz müftü ataması’na tepki14 Haziran 2022 Salı 21:17
  • Fransa'da bakteri krizi büyüyor14 Haziran 2022 Salı 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti