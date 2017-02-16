Fransa'da sokaklar karıştı!

Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasının Paris'te protesto edildiği gösteride, göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasının Paris'te protesto edildiği gösteride, göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

Paris'in Barbes bölgesinde akşam saatlerinde bir araya gelen protestocular, "Herkes polisten nefret ediyor", "Tecavüzcü, katil polis", "Banliyö ile dayanışma, isyan ile dayanışma" ve "Adalet yok, barış yok" şeklinde sloganlar attı.

Polisin göstericileri göz yaşartıcı gaz ile dağıtmak istemesi üzerine göstericiler, taş ve sopalarla karşılık verdi.

Yaklaşık iki saat süren gösterinin ardından göstericiler polis zoruyla ara sokaklara dağıtıldı.

Gösteri dolayısıyla bölgedeki metro istasyonunun polis tarafından, bölgedeki bazı iş yerlerinin de göstericilerin saldırısı endişesi ile işletmecileri tarafından kapatıldığı gözlendi.

Polisin kimlik kontrolü sırasında Theo isimli 22 yaşındaki gencin Paris'in banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da 2 Şubat'ta yaşadığı saldırı, özellikle Paris ve banliyölerinde şiddetli protesto gösterilerine neden olmuştu. Theo'nun 60 gün iş göremez raporu aldığı saldırıya ilişkin 4 polis açığa alınmış, polislerden biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri hakkında ise "kasten şiddet uygulamak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, 4 Şubat'tan bu yana ülke genelinde çıkan gösterilerde şu ana kadar toplam 245 kişinin sorgulandığı, sorgulananlardan 236'sının polis tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

Gözaltıların önemli bir kısmının Paris bölgesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, sadece başkent ve yakın banliyöleri Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine ve Val-de-Marne'da 168 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Gözaltına alınanlar içinden 48 kişinin mahkemeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, bunlardan 14'ünün çıkartıldıkları nöbetçi mahkemelerin ardından bir yıla kadar varan çeşitli süreler için mahkum oldukları ifade edilmişti.

Açıklamada gözaltıların, "kamu düzenini bozmak", "güvenlik güçlerine mukavemet ve saldırı" ve "kamu malına ve özel mülkiyete zarar vermek" suçlarından gerçekleştiği kaydedilmişti.

Suçluların cezasız kaldığı ve polis şiddetinin üstünün örtüldüğünü iddia eden banliyölerdeki protestocular, iki haftadır özellikle akşamları eylemler düzenliyor. Eylemlerde şu ana kadar çok sayıda araç yakılırken, bazı iş yerleri yağmalanıp, otobüs durakları tahrip edildi.