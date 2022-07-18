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Fransız banka SocGen dolar/TL tahminini açıkladı

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Dolar/TL'de yükseliş sürerken bankalar da kura ilişkin tahminlerini güncelliyor. Fransız banka Société Générale (SocGen) 2022 sonu için dolar/TL'nin 22 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.
Fransız banka SocGen dolar/TL tahminini açıkladı

Türk lirasındaki değer kaybı devam ederken finans kuruluşları da Dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerini de yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Fransız banka Société Générale (SocGen) 2022 sonunda dolar/TL’nin 22 seviyesinde olacağını öngördü.

Bloomberg’in aktardığına göre, Fransız SocGen ABD'de resesyon ihtimalinin önümüzdeki birkaç ay daha piyasayı domine edebileceğini belirtirken aralarında TL'nin de bulunduğu birçok gelişen ülke para birimiyle ilgili tahminde bulundu.

Banka yıl sonunda Dolar/TL kurunun 22'ye çıkacağını öngörürken banka stratejistleri tarafından hazırlanan bilgi notunda, “Kısa vadede gelişen ülke para birimlerini daha fazla sorun bekliyor” ifadelerine yer verildi.

ENFLASYON TAHMİNİ

Fransız banka geçtiğimiz ay Türkiye’de enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 80’in üzerine tırmanacağını ve faizlerin 2023 ikinci çeyreğe kadar yüzde 14’te kalacağını öngörmüştü.

Banka önceki notunda TL'nin değer kaybetmemeye devam edeceğini ve yüksek enflasyon ile enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle TL üzerindeki satış baskısının artmasını beklediğini açıklamıştı.

CAPİTAL ECONOMICS’TEN 24 TL TAHMİNİ

İngiliz ekonomik araştırma şirketi Capital Economics dolar/TL için 2022 yıl sonu tahmini 18’den 24’e yükseltmişti.

2023’in ilk yarısında kurun 26 ve üzerini görebileceği tahmininin bulunduğu analizde, Haziran 2023’teki seçimi muhalefetin kazanması ve sonrasında agresif şekilde faiz artırılması halinde kurun 2023 sonunda 24’e, 2024 sonunda 20’ye gerileyeceği senaryosu da aktarılmıştı.

DANİMARKALI BANKA RİSKLERE İŞARET ETMİŞTİ

Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank ise Türkiye ekonomisi ve TL için risklere işaret ederek dolar/TL tahminini paylaşmıştı. Banka 12 ay sonrası için dolar/TL’nin 20 seviyesine ulaşacağı tahmininde bulundu.

Raporda “Olumsuz küresel görünüm, zayıflayan müdahaleler ve ekonomi politikalarında herhangi bir değişim işareti olmaması birlikte düşünüldüğünde, yukarı yönlü risklerle birlikte 12 ay sonunda dolar/TL’nin 20 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

PİYASANIN DOLAR/TL BEKLENTİSİ 19

Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 18,89 TL iken, bu anket döneminde 18,99 TL’ye yükselmişti.

Dolar/TL bugün öğleden sonra saatlerinde 17,50 seviyelerinde bulunuyor.

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