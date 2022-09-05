Furkan Korkmaz saldırıyı anlattı: 5 kişi saldırdı, kendimizi savunduk!

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Basketbol Takımımızın yıldızı Furkan Korkmaz, Gürcistan maçında rakip oyuncuları tarafından uğradığı saldırının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Belçika maçı öncesi antrenman yapan milli takımda Furkan Korkmaz, Duda Sanadze ile yaşadığı gerilimin ardından oyundan ihraç edildiği için soyunma odasına gitmişti. Türk Milli yıldız koridorda 5 kişinin kendisine saldırdığını açıkladı.

“KENDİMİZİ SAVUNDUK”

“Eren Hoca’yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 3 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk.”

“KİMSE BENİMLE O ŞEKİLDE KONUŞAMAZ”

“Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk. Eren Ağabey güvenlik değil sadece yanımda olmak istedi, o olmasa 3 tane Gürcistan oyuncusu üzerime geliyordu. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır.”

“GÜVENLİKLER İYİ NİYETLİ DEĞİLLERDİ”

“Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış. Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim.”