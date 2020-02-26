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Futbolcular Derneği Yönetimi Belirlendi..!

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Futbolcular Derneği Yönetimi Belirlendi..!
Futbolcular Derneği Yönetimi Belirlendi..!

Kaan Güder başkanlığındaki Futbolcular Derneği’nde yapılan ilk toplantı ile yönetim kurulu da belirlendi.

FUTBOLCULAR DERNEĞİ YÖNETİMİ ŞU ŞEKİLDE;

Kaan Güder Başkan

Ahmet Coşkun Asbaşkan

Evren Mürsel Genel sekreter

Yusuf Özbahar Sayman

Ali Özbahar Sayman

Talat Dağer Mali Tahsildar

Ahmet Arıtaş Yazman

Aydın Aygın Yazman

Bilal Ceylan Yurtiçi Organizasyon Sorumlusu

Önder Batıhan Yurtdışı Organizasyon Sorumlusu

Bayram Dağgül Lokal Sorumlusu

Esin Sonay Federasyon Sorumlusu

İrfan Özbay Futbolcu Sorumlusu

Berkem Korbay Sağlık Sorumlusu

Kemal Uçaner Yedek Üye

Mehmet Erol Yedek Üye

Bayram Anday Yedek Üye

Disiplin Kurulu:

Mustafa Borataş Başkan

Abbas Osum Üye

Uğur Gök Üye

Denetleme Kurulu:

Yusuf Beyazi Başkan

Sinan Öğüt Üye

Arif Uysal Üye

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