Futbolcular Derneği Yönetimi Belirlendi..!

Kaan Güder başkanlığındaki Futbolcular Derneği’nde yapılan ilk toplantı ile yönetim kurulu da belirlendi.
FUTBOLCULAR DERNEĞİ YÖNETİMİ ŞU ŞEKİLDE;
Kaan Güder Başkan
Ahmet Coşkun Asbaşkan
Evren Mürsel Genel sekreter
Yusuf Özbahar Sayman
Ali Özbahar Sayman
Talat Dağer Mali Tahsildar
Ahmet Arıtaş Yazman
Aydın Aygın Yazman
Bilal Ceylan Yurtiçi Organizasyon Sorumlusu
Önder Batıhan Yurtdışı Organizasyon Sorumlusu
Bayram Dağgül Lokal Sorumlusu
Esin Sonay Federasyon Sorumlusu
İrfan Özbay Futbolcu Sorumlusu
Berkem Korbay Sağlık Sorumlusu
Kemal Uçaner Yedek Üye
Mehmet Erol Yedek Üye
Bayram Anday Yedek Üye
Disiplin Kurulu:
Mustafa Borataş Başkan
Abbas Osum Üye
Uğur Gök Üye
Denetleme Kurulu:
Yusuf Beyazi Başkan
Sinan Öğüt Üye
Arif Uysal Üye
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