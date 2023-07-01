Futbolda yeni dönem: FIFA ofsayt kuralını değiştirdi

FIFA ilk olarak 2 ülkede uygulamaya başlayacağı yeni ofsayt kuralını onayladı. Yeni ofsayt kuralında, futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt verilecek.

FIFA ilk olarak 2 ülkede uygulamaya başlayacağı yeni ofsayt kuralını onayladı. Yeni ofsayt kuralında, futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt verilecek.

FIFA santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için kolları sıvadı.

Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

Kural ilk olarak İtalya ve İsveç’te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçlar alınırsa yeni kural tüm dünyada geçerli olacak. FIFA, bu kural ile futbolun daha izlenilebilir kılınmasını hedefliyor.