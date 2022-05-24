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G.Birliği seçimli genel kurula gidiyor

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Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 7 Haziran tarihinde genel kurula gidiyor.
G.Birliği seçimli genel kurula gidiyor

Larnaka Gençler Birliği Spor kulübü Futbol A takımı AKSA 1. Lig’de Play off oynarken diğer yandan A2 takımı ise ligi 3. sırada bitirdi. Kulübün Basketbol ProLig’de mücadele eden takımı ise ilk 4’e girerek Play off’u kalmayı garantilermiş durumda. Geçtiğimiz yıl oluşturulan yüzme takımı ise birçok KKTC rekoru kırmış ve madalya kazanmıştı.

Kulüp yönetimi 7 Haziran kulüp lokalinde saat 19.30’da başlayacak genel kurulda seçim maddesini de gündeme aldı. Genel kurula katılmak isteyen üyelerin aidat borçlarını ödemeleri gerektiği belirtilen açıklamada genel kurulda ayrıca önümüzdeki dönem ile ilgili tesisleşme ve birçok konuda yeni karar tasarılarının da oylanması bekleniyor. Genel kurul gündemi şu şekilde:

                                                                                                                                                      

1. Açılış

2. Divanın oluşması

3. Faaliyet raporunun sunulması

4. Mali raporun sunulması ve aklanması

5. Karar tasarılarının oylanması

6. Seçim

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış

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