Galatasaray Avrupa'ya hezimetle veda etti

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne kalabilmek için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyordu.
Paris ekibinin golleri, ilk yarıda, Icardi ve Sarabia'dan ikinci yarıda ise sırasıyla Neymar, Mbappe ve Cavani'den (penaltı) geldi.
Karşılaşma öncesi Parc des Princes Stadyumu çevresinde iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
Grubun diğer maçında İspanya'nın Real Madrid takımı Belçika'nın Brugge ekibi 3 - 1'lik skorla geçti.
Bu skorların ardından Real Madrid ve PSG Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura kaldı.
Club Brugge ise Avrupa Ligi'nde yarışmaya devam edecek.
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