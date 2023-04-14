GAÜ-ALÜ maçı nefes kesecek

Ünilig’de heyecanla beklenen Final-Four’da 16 Nisan Pazar günü oynanacak üçüncülük ve final maçları öncesinde oldukça önemli bir karşılaşma daha yer alıyor.

Ünilig’de heyecanla beklenen Final-Four’da 16 Nisan Pazar günü oynanacak üçüncülük ve final maçları öncesinde oldukça önemli bir karşılaşma daha yer alıyor.

Sezonu beşinci sırada tamamlayan GAÜ ile ikinci ligi ikinci sırada tamamlayan ALÜ, play-in maçında karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma UKÜ Arena’da saat 15.00’te başlayacak ve maçın kazananı gelecek sezon Ünilig’de mücadele edecek.

Bu sezon final-four oynamaya hak kazanan YDÜ, BAÜ, RDÜ ve DAÜ yanında ikinci ligi ilk sırada tamamlayan UKÜ gelecek sezon Ünilig’de yer alacak.

Altıncı ve son takım GAÜ-ALÜ maçı ile belirlenecek.