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GAÜ bir adım önde: 76-66

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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Prolig'de yarı final serisi ilk maçında Girne Amerikan Üniversitesi, konuk ettiği Hacıganimler Soyer'i 76-66 yenerek seride öne geçti.
GAÜ bir adım önde: 76-66

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Prolig'de yarı final serisi ilk maçında Girne Amerikan Üniversitesi, konuk ettiği Hacıganimler Soyer'i 76-66 yenerek seride öne geçti.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunda GAÜ, ikinci periyodunda ise Hacıganimler Soyer etkiliydi. GAÜ üstünlüğünde geçilen ilk yarının ardından üçüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğüne sahip olmayı başaran GAÜ, maçı 76-66 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Girne ekibinin en skorer ismi 22 sayı ile maçı tamamlayan Emir Can Mercan olurken, Praise Okafor 16 sayı 14 ribauntluk üstün bir performans ortaya koydu. H.Soyer'de en skorer isim 15 sayı üreten Berkem Dikengil oldu. Yarı final serisinin ikinci maçı yarın gece saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

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