Gazeteci Pelin Ünker’e Paradise Papers haberleri nedeniyle hapis cezası

Tüm dünyada siyasetçilerin ve patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferlerini konu alan ‘Paradise Papers’ haberleri nedeniyle Cumhuriyet gazetesi eski finans editörü Pelin Ünker hakkında, Binali Yıldırım ve oğullarının, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan açtığı davanın ikinci duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Pelin Ünker ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Meclis Başkanı Yıldırım ve oğullarının avukatı katıldı. Duruşmayı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve oğullarının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Müvekkillerimin kişilik hakları ihlal edilerek hakaret edilmiş, iftira atılmıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

'KAMUNUN BU HABERLERİ OKUMA HAKKI VARDIR'

Gazeteci Pelin Ünker’in avukatlarından Abbas Yalçın, Yıldırım ve oğullarının şikayet dilekçesinde yer alan haberlerin Ünker’e ait olmadığını vurguladı. Yalçın, “Şikayet dilekçesindeki 7 Kasım tarihli, ‘Hükümetin başı vergiden kaçıyor haberi Pelin Ünker’e ait olmadığı gibi yazı dizisi içine de dahil değildir. 15 Kasım tarihli haber de bir video haber. Bu haber de müvekkilin yazı dizisine ait değil. Üçüncü haber de yine 15 Kasım tarihli ‘Panama Papers’e kapatma’ başlıklı haber. Bu haber de hem yazı dizisine hem de müvekkile ait değil. Bu haberlerden suç üretilmeye çalışılmış. Yazı dizisi içinde başbakanın vergi kaçırdığına, usulsüzlük yaptığına dair bir husus yok. Yazmadığı haberlerden ve yanıltıcı iddialardan müvekkilim sorumlu tutulamaz.” diyerek beraat talebinde bulundu.

Binali Yıldırım ve oğullarının bir gazetecinin cezalandırılmasını istrdiğini ancak bu talebin anayasaya ve uluslararası hukuka aykırın olduğuna dikkat çeken avukat Tora Pekin, “Evrensel hukuka göre davadan suç çıkarmak mümkün değil. Kamunun bu haberleri okuma hakkı vardır. Haber suçlama konusu olamaz. Gazetecilik suç değildir” dedi.

ÜNKERİ'İN BERAAT TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Avukatlar savunmalarının ardından son sözü sorulan gazeteci Pelin Ünker, “Gazetecilik görevimi yerine getirdim. Yazı dizisi kamuya mal olmuş kişilerle ilgili haberlerdi ve sadece Binali Yıldırım yoktu. Gazetecilik görevi olduğu için bu haberi yaptık" sözlerinin ardından beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme ise, 'kamu görevlisine hakaret' suçu nedeniyle 'suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı, sanığın kastı ve kastının yoğunluğu'nu birlikte değerlendirerek Ünker’e 8 bin 660 TL para cezası verdi.

'İftira' suçu nedeniyle de 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Ünker’in cezasında ertelemeye gidilmedi.