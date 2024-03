Gazimağusa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Çeşitli Etkinlikler Düzenledi

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE BİR DİZİ ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Gazimağusa Belediyesi ülkemizde kadınların hakları ve yaşam kalitesinin yükselmesi konusunda verilen mücadeleye destek olmak amacıyla belediye bünyesinde bir dizi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Belediyenin Mağusa Gelişim Merkezi ile Sosyal Destek Hizmetler Birimi’nin organize ettiği ilk etkinlik saat 8 Mart’ta saat 12:00’da Mağusa Arena’da yapılarak, kadın örgütlerinin çeşitli üretimleri Kadın Emeği Pazarı’nda satışa sunuldu ve atölye çalışması yapıldı. Aynı zamanda Gazimağusa Belediyesi’nde saat 12:00’dan itibaren idari izin verilen kadın çalışanlar için Mağusa Arena’da kokteyl düzenlendi. Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da etkinliğe katılarak stantları gezdi ve kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Mağusa Kültür Derneği de Bandabuliya’da kadınlar günü etkinlikleri gerçekleştirdi.

8 Mart etkinlikleri kapsamında Mağusa Arena’da 16:30’da Makamer Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu konseri, 17:00’da Kıbrıs Açık Tiyatro’nun Kadınlık Bizde Kalsın oyunu, 17:30’da Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Masterler Grubu’nun gösterisi, 17:45’te Retro Mix (Elena ve Uliana) ve Cihan Tunceli Band Grubu’nun konseri yer aldı.

MKD’nin kadınlar günü etkinlikleri Bandabuliya’da yapıldı

Ayrıca Mağusa Kültür Derneği’nin Bandabuliya’da gerçekleştirdiği kadınlar günü organizasyonuna belediye destek verdi. Derneğin korosunun konser verdiği organizasyonda sessiz kitap okuma etkinliği yapıldı. Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin hibe ettiği kitaplar Ticaret Lisesi ve Çanakkale Ortaokulu’na bağışlandı.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Sermin İyican, dünya kadınlar günü, kadın haklarının kazanıldığı savunulduğu birgün olmasının yanında kadınların sosyal kültürel kişiliğinin önemsenmemesi ve sosyal hayatta büyüyen bir eksikliğin dışa vurumu ve haykırışı olduğunu, uluslararası sözleşmelere ve ulusal düzeyde yapılan politikalara rağmen kadın haklarının halen dünyada istenen noktaya gelemediğini söyledi. İnsan haklarının en yoğun muhatabının kadınlar olduğunu, dünyada her 3 kadından birinin şiddette uğradığını ve ayrımcılığa maruz kaldığını ifade eden İyican, siyasette karar mekanizmalarında ekonomide kadının eğitimde erkeğe göre ikinci konumda kalmaya devam ettiğini söyledi. Dünyadaki savaşların en büyük mağdurunun kadınlar ve çocuklar olduğunu, Gazze’de İsrail saldırılarında her gün ortalama 37 kadının öldürüldüğünü toplamda ise hayatını kaybeden kadın sayısının 9 bine ulaştığını aktararak, Mağusa’da da derin acılar yaşandığını hem Şampiyon Melekler’in hem de 16 yaşındaki Helin’in hayatını kaybetmesinin acı verici olduğunu belirtti. Hergün kadına şiddetin olduğunu bunun cinayetlere dönüştüğünü, bunların her şehirde en az 1 kadın sığınma evinin gerekliliğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, derneğin yıllardır hem kadın hakları hem insan hakların için çalıştığını “bu güzel şehirde bu güzel insanlarla bu güzel yağmurlu havada birlikte olmaktan çok mutluyum.” dedi. Barış huzur ve refahın insanlığın en eski arzularından olduğunu savaşın ne anlama geldiğini Kıbrıslıların birçoğunun yaşayarak birçoğunun da büyüklerimizden dinleyerek öğrendiğini, savaşların en çok kadınlar, çocuklar ve yaşlıları etkilediğini ve bu kesimlerin kayıp yaşayan kesimler olduğunu söyledi. Uluçay, Mağusa için 2023 yılının zor geçtiğini Mağusa’nın unvanlarına’ melekler şehri unvanının da eklendiğini, birlik ve beraberlik içinde daha hoşgörülü, birbirine daha saygılı bir şehir yapmak için yola çıktıklarını, bunu gerçekleştirmek için birçok faaliyet yaptıklarını, Bandabuliya’da pek çok sanat etkinliği yapıldığını, kültür sanat merkezi haline geldiğini söyledi. Farklı kültürden insanlar için etkinlikler yapıldığını, şehrimizdeki 4 Rum mezarlığını ve 1 İngiliz mezarlığını tamir ettiklerini, bunun için kendisine teşekkür edenin Tuzla Camisinin hocası olduğunu söyledi. Uluçay, derneğe yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, Mağusa’nın yaşadığı acıların sadece Mağusalılar’ın yaşadığı acılar olmadığını, kalbinin Mağusa’daki insanlarla birlikte çarptığını ifade ederek, Şampiyon Melekler’in davasını sonuna kadar yakından takip edeceğinin sözünü verdi. Özdenefe, Mağusa Kültür Derneği’ne böylesi anlamlı günde anmalı bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etti. Özdenefe, hem dünyada hem de ülkemizde karar alma mekanizmaları ve barış süreçlerinde kadınların yeterince yer almadığını, kadınların bu cam tavanları kırmaya devam ettiklerini, dünyaya barışı, adaleti ve hukukun üstünlüğünü de kadınların getireceğini, hayatın her alanında mücadele eden tüm kadınları selamlayarak konuşmasını bitirdi.