  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Gazimağusa Belediyesi katkılarıyla Sokak Hayvanlarına Yardım Kermesi düzenlendi

» »
Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi, ile Sokak Hayvanları Yardım Gönüllüleri işbirliğinde bugün Salamis Caddesi üzerinde kurulan stantlarda sokak hayvanları yararına bir kermes düzenlendi.
Gazimağusa Belediyesi katkılarıyla Sokak Hayvanlarına Yardım Kermesi düzenlendi

Kermeste konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi, ile Sokak Hayvanları Yardım Gönüllülerinin beraber organize ettiği 9’uncusunu yaptığımız ve senede iki defa düzenlediğimiz kermesimizde, halkımızın sokak hayvanlarına yardım anlamında ilgisinin arttığını görüyorum. Belediyemize bağlı barınağımızda hayvanların bakımını sahipli ve sahipsiz tüm bakımlarını yapıyoruz bu kermeste bu anlamda yapılmış bir etkinliktir ve halkımızın duyarlı olması bizi mutlu etmektedir ifadelerini kullandı.

Salamis Caddesi üzerinde  10:00’da başlayan kermeste geliri sokak hayvanlarının bakımında kullanılmak üzere duyarlı kişilerin bağışta bulunduğu 2.El Eşya, Kitap, Çanta, Takı satışı yapıldı. Kermesten elde edilecek gelir, hem sokakta yaşayan hayvanlar için hem de Gazimağusa Belediyesi’nin Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakımları belediye tarafından yapılan köpeklerin yem ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında katkı sağlayacak.  (MHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rumlar Mağusa’da ayin yaptı27 Nisan 2019 Cumartesi 12:26
  • 3 adet parfüm ve 1 adet erkek kol saati ambalajları üzerine...25 Nisan 2019 Perşembe 09:45
  • "Sadettin Kaynak" anısına Mağusa'da Kardeş Korolar konseri gerçekleşti24 Nisan 2019 Çarşamba 15:01
  • CTP, Hasan Ulaş Altıok'un partiden ihraç edilmesi için girişim başlattı24 Nisan 2019 Çarşamba 10:32
  • Uyuşturucuyu Müdürlük Avlusundaki Çitlere Attı23 Nisan 2019 Salı 17:58
  • Gazimağusa’da 23 Nisan Zafer Anıtı’nda kutlandı23 Nisan 2019 Salı 16:18
  • Gazimağusa'da 5 kişi 1 kişinin üzerine saldırdı ve bıçaklayıp olay yerinden arabayla kaçtılar (VİDEO)22 Nisan 2019 Pazartesi 23:34
  • Gazimağusa Belediyesi makami anlamli günde çocuklara emanet edildi22 Nisan 2019 Pazartesi 14:12
  • ''Yan baktı'' diye 8 kişi demir coplarla kavga etti21 Nisan 2019 Pazar 16:10
  • Mağusa'da park halindeki aracı tornavida ile çizerek ''hırsız'' yazdı21 Nisan 2019 Pazar 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti