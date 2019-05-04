Gazimağusa Belediyesi katkılarıyla Sokak Hayvanlarına Yardım Kermesi düzenlendi

Kermeste konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi, ile Sokak Hayvanları Yardım Gönüllülerinin beraber organize ettiği 9’uncusunu yaptığımız ve senede iki defa düzenlediğimiz kermesimizde, halkımızın sokak hayvanlarına yardım anlamında ilgisinin arttığını görüyorum. Belediyemize bağlı barınağımızda hayvanların bakımını sahipli ve sahipsiz tüm bakımlarını yapıyoruz bu kermeste bu anlamda yapılmış bir etkinliktir ve halkımızın duyarlı olması bizi mutlu etmektedir ifadelerini kullandı.

Salamis Caddesi üzerinde 10:00’da başlayan kermeste geliri sokak hayvanlarının bakımında kullanılmak üzere duyarlı kişilerin bağışta bulunduğu 2.El Eşya, Kitap, Çanta, Takı satışı yapıldı. Kermesten elde edilecek gelir, hem sokakta yaşayan hayvanlar için hem de Gazimağusa Belediyesi’nin Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakımları belediye tarafından yapılan köpeklerin yem ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında katkı sağlayacak. (MHA)