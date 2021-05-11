Gazimağusa Belediyesi Sakarya Mahallesi’nde Asfalt Dökümüne Devam Ediyor

Gazimağusa Belediyesi, 9 bin tonluk asfalt işleri kapsamında Sakarya Mahallesi’nde kötü durumdaki sokaklarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Sakarya Sosyal Konutlar noktasında 170 metre uzunluğundaki Tünay İrfanoğlu Sokak’ta yol kemirilip eski asfalt kaldırıldıktan sonra stabilize ve plentmix dolgu yapılarak asfalt döküldü. Uluçam Yolu’na bağlanan servis yollarına toplam 115 metrelik asfalt dökülürken gerekli altyapı çalışmaları bu yollarda da yapıldı. Sokakta güzergah boyunca daha önce olmayan drenaj hattı da döşendi.

Tuzla’da 7 sokağın asfaltlanmasıyla başlayan çalışmalar, Eşref Bitlis Caddesi ve Şht. İbrahim Hasan Caddesi ve Dumlupınar Mahallesi’nde tamamlanmasından sonra, belirlenen programa göre Karakol, Sakarya ve Çanakkale Mahallelerinde devam ediyor. Elektrik, telefon ve su altyapısı tamamlanmış olan kötü durumdaki yollarda eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt döküm işlemi yapılıyor.