Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret etti

Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, KKTC’de eğitim veren okulların öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu haftanın ilk konuğu Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu oldu. Öğretmenleri ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsüne gelen 35 öğrenci, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’ni ziyaret ederek bir yandan eğlenirken diğer yandan ufuk açıcı saatler geçirdi.

Çanakkale Ortaokulu’nun yaptığı ziyaret ile Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri’nin son iki ayda ağırladığı öğrenci sayısı bini aşmış oldu. İlerleyen günlerde de KKTC’deki eğitim gören öğrencileri ağırlamaya devam edecek olan Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, genç nesilleri sanatın ilham veren gücüyle tanıştırmaya devam edecek.

Öğrenciler, sanat, kültür ve bilimin gücüyle tanışmaya devam ediyor

Düzenlenen kültür turuyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon da büyük bir kısmı ilkokul öğrencisi olan ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri gibi parçalarla çocukların en çok zaman geçirdiği müzelerden biri oldu.

Büyük bir ilgi ile gezdiler...

Tüm müzeleri büyük bir merakla ve heyecanla gezen öğrenciler; Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs’ın doğa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı. Çanakkale Ortaokulu öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki müzeleri büyük bir ilgiyle gezerken hem öğrendi, hem eğlendi.

Öğrenciler, teknolojinin gücüne tanıklık ettiler

Yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’ni de ziyaret eden öğrenciler, yapay zeka ve robotik çalışmalarını yerinde incelerken süper bilgisayar, NEU3D Laboratuarı gibi olanakları da ilgiyle incelediler. Teknolojinin gücüne tanıklık eden Çanakkale Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencileri bol bol fotoğraf çektiler.