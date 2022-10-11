Gazimağusa'da bir ev kurşunlandı!

Olayda evin camları ve duvarları zarar görürken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ederken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerine devam ediyor.
Olayda evin camları ve duvarları zarar görürken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ederken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerine devam ediyor.
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