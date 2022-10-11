  • BIST 3.592,35
  • Altın 997.325
  • Dolar 18.5743
  • Euro 18.0867
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Gazimağusa'da bir ev kurşunlandı!

» »
Gazimağusa’da Veyseller bölgesi, Piyale Paşa Mahallesinde sabah saat 04.00 sularında bir ev kurşunlandı.
Gazimağusa'da bir ev kurşunlandı!

Olayda evin camları ve duvarları zarar görürken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ederken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerine devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kuşaktan Kuşağa NKL’liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor29 Eylül 2022 Perşembe 13:59
  • Gazimağusa'da Kaza; Sürücü Yayaya çarptı!28 Eylül 2022 Çarşamba 17:35
  • Mağusa'da 'Mahsa Amini' için eylem yapılacak28 Eylül 2022 Çarşamba 15:58
  • Gazimağusa'da Masha Amani için eylem düzenlenecek!27 Eylül 2022 Salı 11:55
  • Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi26 Eylül 2022 Pazartesi 14:51
  • Mağusa'da 44 yaşında kadını ölüm misafirlikte yakaladı!25 Eylül 2022 Pazar 09:26
  • Emirnamenin kalkması ile Belediyelere dosya müracaatları başladı...20 Eylül 2022 Salı 08:26
  • GMB'de eylem ve iş bırakma!14 Eylül 2022 Çarşamba 15:13
  • Gazimağusa-İskele Anayolu'nda park edilmiş araca çarptılar!11 Eylül 2022 Pazar 09:40
  • GMB'ye Salih Oktay Bağımsız aday.. HP,TDP ve BY'den destek07 Eylül 2022 Çarşamba 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti