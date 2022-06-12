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Gazimağusa'da bisikletliye yine araç çarptı!

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Gazimağusa'da bisikletliye yine araç çarptı!
Gazimağusa'da bisikletliye yine araç çarptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam, saat 21:45 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde Damla Nailer (K-35), yönetimindeki SA 971 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada aynı istikamete doğru seyreden Ahmet SERİN (E-48) kullanımındaki bisiklete çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ahmet SERİN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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