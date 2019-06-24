Gazimağusa’da Çelik Yapı ev vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlı mahkemeye çıkarıldı

2018 – 2019 yılları içerisinde Yeni Boğaziçi bir şahıstan kendisine çelik ev yapmak maksadıyla 260.000 TL alan A.B. çelik yapı isimli iş yeri sahibi B.B. (E -41) şikayet üzerine 21.6.19 tarihinde polis tarafından tutuklandı. 3 günlük tutukluluk emrinin ardından zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Aldıkları para karşılığı taahhütlerini yerine getirmeyen çelik yapı müteahhitleri vatandaşı dolandırmaya devam ediyor

Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Osman Üreten yemin altında verdiği şehadetinde zanlının müteahhitler birliğine üye olmamasına rağmen direktörlüğünü yaptığı A.B çelik yapı isimli iş yerinde faaliyette bulunduğu ve 2018-2019 yılları içerisinde Yeni Boğaziçi köyünde bir şahıstan kendisine çelik ev yapmak maksadıyla 260.000 TL para aldığı ancak yerine getirmediğini aktardı. Tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Üreten hakkında bugün iki şikayetin daha alındığını aktardı.

Yücetürk şahadetine devamla, 24.6.19 tarihinde alınan ikinci şikayette zanlının ayni köyde sakin A.T’den çelik yapı yapmak maksadıyla 180.000 TL aldığı ve yapmadığını belirtilerek bir şikayetin de Güzelyurt’ dan geldiğini aktardı. Güzelyurt sakini E.Y’nin de zanlıya kendisine çelik ev yapması için para vermiş olmasına rağmen yapının sadece bir kısmının yapıldığına dair beyanı olduğunu aktaran Üreten şikayetçinin henüz polise gelip ifade vermediğini belirtti.

Üreten şehadetine devamla bugün alınan şikayetlerle ilgili tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi