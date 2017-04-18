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SON DAKİKAÖnce karısını sonra kendini bıçakladı!

Gazimağusa’da cinayet...

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Gazimağusa’da cinayet...
Karısını bıçakladı...

Salamis yolunda bir kafede karı koca arasında çıkan tartışma sonucunda Özgür Okumuş eşi Burcu Okumuş’u bıçakladı. Burcu Okumuş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bugün 10:45 sıralarında, Gazimağusa da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Özgür Okumuş (E-42), tartıştığı eşi Burcu Okumuş (K-25)’u tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile göğüs kısmından bıçaklandı.

Olayda ağır yaralanan Burcu Okumuş kaldırıldığı Gazimağusa devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olaya müteakip kendi kendini bıçaklayan Özgür Okumuş, ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Devlet hastanesine sevk edildi.

 

 

 

 

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İşte Özgür Okumuş'un son sosyal medya paylaşımı;

 

ozgun.png

 

ayrıntılar geliyor...

 

 

 

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