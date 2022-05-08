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Gazimağusa'da uyuşturucu ve hassas terazi

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Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi emare olarak aldı.
Gazimağusa'da uyuşturucu ve hassas terazi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

07.05. 2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, E.M.Ö.(E-21)’ye ait araçta yapılan aramada yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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