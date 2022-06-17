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Gazimağusa’dan Diğer İlçelere Toplu Ulaşım Ağının Kurulması İçin Çalışma Yapılıyor

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Gazimağusa’dan Diğer İlçelere Toplu Ulaşım Ağının Kurulması İçin Çalışma Yapılıyor
Gazimağusa’dan Diğer İlçelere Toplu Ulaşım Ağının Kurulması İçin Çalışma Yapılıyor

Her geçen gün artan akaryakıt fiyatları ve ulaşım maliyetlerinden dolayı toplu ulaşımın gereklilik olduğu ülkemizde, Gazimağusa’dan diğer ilçelere toplu ulaşımı sağlayacak taşımacılık ağının kurulması için çalışma yapılıyor. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Canbulut ile bir toplantı yaptı. İlk etapta proje için insanların eğilimlerini saptamak amacıyla anket çalışması yapılarak ulaşımla ilgili veriler elde edilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt fiyatları göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz ve Gazimağusa için toplu ulaşımın öneminin artmakta olduğunu, konunun önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıktığını söyledi. Gazimağusa’da Belediye sınırları dışında Gazimağusa-Lefkoşa ve Gazimağusa-İskele gibi güzergahları kapsayacak taşımacılık ağının gündeme geldiğini, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin projeye teknik anlamda destek vereceğini ifade etti. Başkan İsmail Arter, konusunun aciliyetinden dolayı takvimlendirme yapılması ve ilerlenmesi gerektiğini, ilk etapta toplu taşımacılığın gereği olarak nüfus yapısı, insanların hangi saatlerde toplu taşımayı kullanmasıyla ilgili bilgi edinmek için anket çalışması yapılacağını ve konunun değerlendirileceğini belirtti. Başkan Arter, toplu ulaşımın yetersiz olduğu ülkemizde, otobüs, minibüs ve taksi işletmecilerinin de projeye dahil edilmesinin düşünüldüğünü de aktardı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ise, Başkan İsmail Arter’in başarılı çalışmaları ve projeye anlamlı desteğinden dolayı teşekkür ederek, projenin gerçekleşmesinde Belediyenin desteğinin son derece önemli olduğunu belirtti. Mustafa Yeşil, Gazimağusa Belediyesinin taşımacılıktan yeterli payı almasının sağlanacağı proje kapsamında şirket kurulmasının düşünüldüğünü, ayrıca atıl durumdaki araçların da çalışacağını ifade etti. Yeşil, projeye anlamlı katkı koyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve yetkililerine de teşekkür etti.

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