  • BIST 7628.73
  • Altın 1960.888
  • Dolar 29.8347
  • Euro 32.6717
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

» »
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye yükseldiğini duyurdu.
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 92 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 122 Filistinliyi öldürdüğü ve 256 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166'ya çıktığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz01 Ocak 2024 Pazartesi 15:26
  • Güney Afrika, “Gazze’de soykırım yaptığı” iddiasıyla İsrail aleyhine Lahey Adalet Divanı’nda dava açtı30 Aralık 2023 Cumartesi 13:41
  • Suudi Arabistan, ülkede yeni altın yatakları bulunduğunu açıkladı29 Aralık 2023 Cuma 18:36
  • İsrail: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğu sürece büyükelçimiz Ankara’ya dönmeyecek28 Aralık 2023 Perşembe 21:13
  • Fransız milletvekili Gazze'ye atom bombası atılmasını isteyen kişiyi şikayet edecek28 Aralık 2023 Perşembe 19:04
  • Hizbullah'ın drone saldırısı sonrası İsrail'den Lübnan'a müdahale uyarısı geldi28 Aralık 2023 Perşembe 16:43
  • İsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi28 Aralık 2023 Perşembe 16:17
  • Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bini aştı27 Aralık 2023 Çarşamba 19:43
  • İsrail basını: ABD, İsrail'e 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah gönderdi26 Aralık 2023 Salı 22:43
  • Mısır'dan barış için 3 aşamalı plan26 Aralık 2023 Salı 21:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti