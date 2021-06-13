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Geçitkale'de ev yandı!

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Geçitkale'de ev yandı!
Geçitkale'de ev yandı!

12.06.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Geçitkale’de Mustafa METE'ye ait ikametgahın mutfak bölümünde yapılmış olan kızartma sonrasında gaz ocağının açık unutması sonucu yağın aşırı ısınıp alev alması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.  

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan bir adet gömme kaz ocağı, davlumbaz, mikro dalga fırın, 2 metre ahşap mutfak dolabı, 10 metre kare asma tavan, florasan lamba, konu mutfağa bitişik balkon kısmında asma tavanda bulunan 10 adet lambiri tamamen ve mutfak içinde bulunan elektrik aksamları kısmen yanarak hasar meydana gelmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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