'Gemi Kurtaran'ın KKTC’ye devri ve Oktay’ın konuşması Rum basınında

Gemi Kurtaran römorkörünün dün, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı törenle KKTC’ne törenle devredilmesi ve Oktay’ın yaptığı konuşma Rum basınında yer buldu.

Politis haberi “Yeni Römorkör Gemi Girne’ye Demirledi… Oktay Burada Kalacak Diyor… Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sondaj Gemilerinin Çalıştığı Bölgeleri Türk Kıta Sahanlığı Diye Lanse Eden açıklamasıyla Kıbrıs’ın Kıta Sahanlığını İkiye Böldü ” başlığıyla aktardı.

Haberde Cumhurbaşkanı Oktay’ın törende yaptığı konuşmadan, Gemi Kurtaran’ın Ada çevresinde çalışma yapan iki sondaj gemisinden birine refakat ederek, olası kaza veya kirlenme tehlikesine karşı hizmet vereceği bilgisi alıntılandı.

Gazete Oktay’ın Doğu Akdeniz’deki Türk varlığı takviyesinin siyasi boyutuna değinirken kullandığı “Uluslararası Hukuk’tan kaynaklanan hak ve çıkarları kısıtlamak niyeti olanlar bilmelidir ki Türkiye, kendi kıta sahanlığında arama ve sondaj faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecek” ifadeleri okurlarına aktardı.

Oktay’ın, bu açıklamasının Yavuz sondaj gemisinin Karpaz’daki faaliyetlerini de kapsayıp kapsamadığına açıklık getirmediğini belirten gazete “ancak açıklaması, Türkiye’nin en azından Baf açıklarını kendi MEB’i addettiği şeklinde yorumlanıyor” ifadesine yer verdi.