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Gençlerbirliği’nde Menteş dönemi

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Gençlerbirliği’nde Menteş başkanlığa getirildi
Gençlerbirliği’nde Menteş dönemi

Aksa 1.Ligin kırmızı siyahlı ekibi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde Rıfat Berkel’in başkanlıktan istifası nedeni ile 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:30’da toplanan Genel Kurul’da tek aday olan Metin Menteş oy birliği ile başkanlığa seçildi.

 

DİVAN BAŞKANI İLKER ZÜĞÜRT

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan kulüp binasının açık alanında pandemi kurallarına uyarak düzenlenen genel kurulu divanın oluşumu ile başladı.

Divan başkanlığına İlker Züğürt oy birliği ile getirilirken divan üyeliklerine de Hüseyin Öztörel ve Hüseyin Özdemir seçildi.

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OY BİRLİĞİ İLE BAŞKAN MENTEŞ

Genel Kurulda faaliyet raporunu okuyan asbaşkan Cem Kanat kulübün oynanmayan sezonda yaptığı alt yapı yatırımlarını ve faaliyetlerini üyelerin bilgisine getirdi. Ardından Mali raporu diğer asbaşkan olan Mustafa Kabasakal üyelerin onayına sundu. Mali raporun oy birliği ile aklanmasından sonra başkanlık seçimine geçildi.

Genel Kurulda tek aday olan Metin Menteş yeni dönemde Larnaka Gençler birliği Spor Kulübü başkanlığına oy birliği ile getirildi.

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PLAKET VE İMZALI FORMA

Kulüp başkanlığı görevini devralan Başkan Metin Menteş kendinden önceki başkan Rıfat Berkel’e teşekkür plaketi sundu. Berkel’e ayrıca tüm sporcuların imzalarının bulunduğu forma da hediye edildi.

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MENTEŞ YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Başkanlık görevine seçilen Metin Menteş yaptığı teşekkür konuşmasında yatırımların devam edeceğini takımın ise yeni sezona hazırlıklarını son hızla sürdürdüğünü kaydetti. Yeni dönemde kırgınlıkların geride bırakılacağını ve kulübün camia ile bütünleşip yolunu emin adımlarla yürümeye devam edeceğini belirtti ve genel kurula katılanlara teşekkür etti.

 

 

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