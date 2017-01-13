Gençlik Gücü’nde yabancı futbolcu arayışları devam ediyor

Devre arası çalışmalarına önceki gün Atilla Topaloğlu Antrenman Sahası’nda devam eden Gençlik Gücü’nde Nijerya ve Türkiye’den birer futbolcu deneniyor.

Yeşil beyazlı takım Gençlik Gücü, ikinci devreye hazırlık çalışmalarını Balıkesir’deki sentetik saha ve Atilla Topaloğlu Antrenman Sahası’nda sürdürüyor.

Çalışmalarına önceki gün Atilla Topaloğlu Antrenman Sahası’nda devam eden Gençlik Gücü’nde Nijerya ve Türkiye’den birer futbolcu deneniyor.

Neşeli bir atmosferde, top çalışması şeklinde geçen antrenmanda, dikkatler Nijeryalı futbolcu Razak Adebayo ve Türkiyeli futbolcu İdris Albayrak’ta idi. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Razak Adebayo 1.80 boyunda. Güçlü fiziğe sahip 25 yaşındaki Türkiyeli futbolcu İdris Albayrak ise Karamanspor’da top koşturtmuş bir sporcu.

İki yabancı futbolcusu Daniel Addo ve Debola Daniel Ogun Seye yanında yer alacak üçüncü yabancısını arayan Gençlik Gücü, zorlu geçecek ikinci yarıda iyi bir yabancı futbolcuya ihtiyaç duyuyor.

Göksun Düşünceli

Ara transferde Hakan Eminoğlu, Özgür Ongun ve Mahmut Yumuşak’ı kiralık, Erdoğan Emiroğulları’nı ise bonservisli olarak Hamitköy’e; Orhan Çokbekler ve Akın Yıldırım’ı kiralık olarak Mehmetçik’e veren Gençlik Gücü’nde kadro iyice daraldı.

Hascan Kızmaz yeşil beyazlı renklere katan Gençlik Gücü yönetiminin yeni futbolcu çalışmaları devam etmesine rağmen; Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun gelişmeleri düşünceli bir şekilde takip ediyor.