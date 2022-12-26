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Georgina Rodriguez’den Ronaldo’ya çılgın yeni yıl hediyesi

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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldıza yeni yıl hediyesi olarak lüks bir araba aldı. Otomobil koleksiyonu olduğu bilinen Ronaldo'nun yeni aracının Türkiye satış fiyatı dudak uçuklattı.
Georgina Rodriguez’den Ronaldo’ya çılgın yeni yıl hediyesi

Noel tatilini ailesiyle birlikte geçiren Cristiano Ronaldo’ya sevgilisi Georgina Rodriguez’den çılgın bir jest geldi. Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yaşayan ve şu sıralar Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzalaması beklenen Ronaldo’ya yeni yıl öncesi yine lüks bir araba hediye edildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Lüks arabalara olan merakı ile bilinen Portekizli’ye sevgilisi Georgina Rodriguez yeni yıl hediyesi olarak bir Rolls Royce Phantom hediye etti. Noel tatilini ailesiyle birlikte geçiren Cristiano Ronaldo yeni hediyesini sosyal medya hesabından paylaşarak Georgina Rodriguez’e teşekkür etti.

Rodriguez’in Ronaldo’ya hediye ettiği Rolls Royce Phantom’un piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon TL olarak biliniyor.

2022 Dünya Kupası esnasında Manchester United’daki sözleşmesi feshedilen Ronaldo’nun yeni adresi kesinleşmiş değil. Ancak Portekizli yıldız bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile görüşme halinde.

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