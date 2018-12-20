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"Gereğinden fazla yakışıklı"

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Çin'de Karl Marx'ın 200. yıl dönümü nedeniyle yayınlanacak biyografik anime şimdiden tartışma konusu oldu. Çinli internet kullanıcılarına göre Marx, 'Gereğinden fazla yakışıklı' tasvir edilmiş.
"Gereğinden fazla yakışıklı"

Marksizmin kurucusu, Alman düşünür Karl Marx'ın 200. doğum yılı dünya çapında düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. 

Çin'de ise, düzenlenen çok sayıda etkinliğin yanında, Marx'ın hayatının anlatıldığı bir de anime vizyona giriyor. Animede, eşi Jenny ile olan aşkından Friedrich Engels'le tanışmasına kadar, Marx'ın hayatı anlatılıyor.

Yakında vizyona gireceği söylenen animenin yayınlanan fragmanı ise şimdiden 300 binden fazla görüntülenme aldı. Fragmanda, Marx ve Engels tarafından hazırlanan 'Das Kapital' isimli eser de görülüyor. 

'EFSANE HALİNE GELDİ'

Anime, Çinli ünlü animasyon şirketi 'Bilibili' tarafından hazırlandı. Bilibili tarafından yapılan açıklanmada, "Marx, hayatı boyunca oluşturduğu ideolojik sistemi dünya çapında uykuda olan işçi sınıfını uyandıran ve dünyanın tarihsel gelişimini derinen etkileyen, büyük bir insandı. O aynı zamanda, et ve kemikten oluşan sıradan bir insandı. Onun, Jenny ile yaşadığı aşk ve Engels'le olan arkadaşlığı sonunda efsane haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

YAKIŞIKLILIK ELEŞTİRİSİ

Ancak bu anime, yayınlanmasının ardından bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Çinli kullanıcılar, hazırlanan animede Marx'ın 'gereğinden fazla yakışıklı' bir dış görünüşe sahip olmasını eleştirdi.

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