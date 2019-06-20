  • BIST 95.764
  • Altın 255,036
  • Dolar 5,7331
  • Euro 6,4812
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Gezici Araştırma: İstanbul anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız. Gezici uzun süredir anketlerinde çuvallıyor!

»
Gezici uzun süredir anketlerinde çuvallıyor!"Gerek hükümet gerekse muhalefet yetkililerine bir çağrıda bulunuyoruz..."
Gezici Araştırma: İstanbul anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız. Gezici uzun süredir anketlerinde çuvallıyor!

Gezici Araştırma şirketi, tekrarlanacak olan İstanbul seçimi için yaptıkları anketi kamuoyuna açıklamama kararı aldıklarını duyurdu. Şirket, "Doğruluk ve güven ilkesini kendisine misyon edinen Gezici Araştırma'nın, bilgi kirliliğinden beslenen böylesi kutuplaşma sürecinin bir parçası olmasını istemediğimiz ve anket çalışmalarına verdiğimiz değer ve duyduğumuz saygıdan dolayı böyle bir karar aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz" açıklamasında bulundu.

Gezici'nin açıklaması şöyle:

Türkiye, son beş yıl içinde toplamda sekiz seçim süreci yaşamış ve yapılan her bir seçimle bir öncekine göre daha da kutuplaşmıştır. 

Siyasi tarihimize yakından bakıldığında, Türkiye'nin, hem siyasi merciler hem de toplum ve kültür düzeyinde ilk kez bu denli sert bir kutuplaşma sürecini deneyimlediği görülmektedir. 

Başta en küçük birim olan aile içi olmak üzere toplumun farklı kesimleri, farklı dünya görüşüne sahip aktörleri arasında artan ve yayılmakta olan 'biz' ve 'onlar' şeklindeki keskin bir ayrımın giderek daha belirleyici bir hale geldiği ve herkesten, aidiyetler haritasında belli bir yere ait olmasının talep edildiği gözlemlenmektedir.

Böylesi sert ve kutuplaşmış bir iklimin gelişmesinin sorumlularından biri de ne yazık ki anket şirketleridir! 

Neyi nasıl yaptıklarını tatmin edici bir şekilde açıklayamayan, araştırma künyeleri bile bulunmayan şirketlerin duyurdukları tutarsız araştırma sonuçları, medyada her geçen gün genişleyen bir şekilde yer bulmaktadır. Ve ne yazık ki bu sonuçların, bir araştırma için son derece önemli olan titizlik, tarafsızlık, sorumluluk, hesap verebilme, şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi temel ilke ve değerler gözetilerek elde edilmediği görülmektedir. 

Böylesi bir ortamda işini doğru bir şekilde yapan ve araştırma ilkelerine önem veren anket şirketleri ise hak ettikleri konumu elde edememektedir. 

Gezici Araştırma Merkezi, 16 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'ya dair yayınladığı anket sonuçları ile anket şirketleri içinde bindelik hata oranıyla en yakın sonucu veren tek kurumdur. 

Dolayısıyla tüm gözler, yenilenecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili çalışmalarımızı yakından takip edip yayınlayacağımız sonuçları büyük bir merakla beklemektedir. Buna rağmen Gezici Araştırma Merkezi olarak tekrarlanan İstanbul seçimleriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmamıza rağmen elde ettiğimiz sonuçları sadece abonelerimiz ile paylaşma, kamuoyuna açıklamama kararı aldık.

Çünkü bir yandan kamuoyu, araştırma şirketlerine  gerektiği önemi vermemektedir ve diğer yandan bazı araştırma şirketleri de siyasi partilerin birer uzantısı şekline bürünerek kamuoyunu yanıltacak ve güven ilkesini sarsacak çalışmalara imza atmaktadır.
Doğruluk ve güven ilkesini kendisine misyon edinen Gezici Araştırma'nın, bilgi kirliliğinden beslenen böylesi kutuplaşma sürecinin bir parçası olmasını istemediğimiz ve anket çalışmalarına verdiğimiz değer ve duyduğumuz saygıdan dolayı böyle bir karar aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.


Bununla birlikte gerek hükümet gerekse muhalefet yetkililerine bir çağrıda bulunuyoruz : Araştırma şirketleri, başta seçim dönemleri olmak üzere farklı konularla daima politik gündemin önemli bir meselesi olmuştur. Özellikle 
araştırma yapma yetkinliği olmayanların araştırma şirketi kurmaları, çalışmaların bilimsel standartlara yeterince uyulmadan gerçekleştirilmesi ve politik nedenlerle kamuoyunun yanlış yönderilmeye çalışılması araştırma şirketleriyle ilgili kamuoyunu meşgul eden sorunların başında gelmektedir. 

Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamuoyu araştırma şirketleriyle ilgili bir yasa önerisinin hazırlanması ve hazırlanan önerinin Meclis'ten geçirilerek yasa haline getirilmesini talep ediyoruz. 

Bu yasa ile şirketlerin hesap verilebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir politikaya sahip olmalarının ve bilimsel değerlere bağlı kalarak çalışmalar yürütmelerinin, demokratik değerler çerçevesinde denetim ve teminant altına alınmasını istiyoruz. 

Ne yazık ki Türkiye'de kamuoyu araştırmacıları ve araştırma şirketlerinin bağlı bulunmaları gereken bir oda yoktur. Bu yüzden şirketlerin hızlı bir şekilde bir Oda'ya kavuşturulması, hükümet ve muhalefet partilerinin de ortak bir şekilde bu girişime destek vermeleri gerekmektedir. Nasıl ki Mühendisler Odası, Tabipler Odası var ise aynı şekilde araştırmacılar ve araştırma şirketlerinin bağlı bulundukları bir odanın da kurulması son derece önemlidir. 

Bu çerçevede hazırlanacak yasa ile daha bilimsel çalışmalar yapılacağını ve kamuoyunun demokratik ilkeler çerçevesinde bilgilendirileceğini düşünüyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Valilik’ten Meral Akşener’e ziyaret yasağı19 Haziran 2019 Çarşamba 21:25
  • Ekrem İmamoğlu: Milletin kararının karşısında duracak kişi henüz doğmadı19 Haziran 2019 Çarşamba 20:58
  • Erdoğan: Ordu'daki olayla ilgili yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir19 Haziran 2019 Çarşamba 20:57
  • Demirtaş: Cemaat bizi sevmiyordu, mesela Binali Yıldırım’ı çok seviyordu19 Haziran 2019 Çarşamba 19:28
  • Erdoğan: Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız19 Haziran 2019 Çarşamba 18:18
  • Son anket açıklandı: İmamoğlu tur bindiriyor19 Haziran 2019 Çarşamba 17:12
  • AB’den ‘sondaj yaptırımı’ sinyali: Türkiye uyarıları dinlemiyor19 Haziran 2019 Çarşamba 13:15
  • ABD basını: S-400'ler için üç yaptırım paketi ele alınıyor19 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
  • İSKİ'nin mülakat soruları: Ensar, Rabia, Diriliş, Sübhaneke...19 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
  • Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırımları değerlendiriyor19 Haziran 2019 Çarşamba 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti