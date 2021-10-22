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Gİ-KA Koop 11. Yörex Fuarı’nda ülkemizi temsil ediyor

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Gİ-KA Koop 11. Yörex Fuarı’nda ülkemizi temsil ediyor
Gİ-KA Koop 11. Yörex Fuarı’nda ülkemizi temsil ediyor

Gİ-KA Koop 11. Yörex Fuarı’nda ülkemizi temsil ediyor…

TOBB bünyesinde ve Antalya Ticaret Borsası organizasyonu ile gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı’nda TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu adına destek vermek amacıyla Gİ-KA Koop yörex fuarında yerini aldı. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği(GİKAD) bünyesinde çok kısa bir zaman önce kurulan pazarlama ve üretim kooperatifi Gİ-KA Koop, ülkemizi ve derneğimizi temsilen Antalya 11. Yörex fuarına katıldı.

Yöresel Ürünler Fuarı (Yörex) 20-24 Ekim tarihleri arasında Anfaş Antalya Fuar Merkezinde gerçekleşiyor. Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA Koop) yönetim kurulu ve icra kurulundan 6 kişilik heyet 5 gün boyunca kurdukları standta yerel ürünlerimizin tanıtım ve pazarlamasını yapacak. 81 ilden üreticilerin katıldığı üreticilerin yer aldığı fuarda Gİ-KA Koop Standı tüm dikkatleri üzerine topladı.

TOBB Kadın Girişimciler Komite Başkanı, aynı zamanda TOBB KGK Batı Akdeniz Bölge Temsilcisi  Serap Kılınç Kocaoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosu  Cem Topçu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Ateşesi Mehmet Savaş Kortay standı ziyaret etti.

Antalya Ticaret Borsası resmi davetiyle fuara katılan kooperatif, yaklaşık 25 farklı yiyecek ve el işini fuarda sergiliyor. Kıbrıs tohumlarından pastelliye, Lapta İşi’nden koza işine, talar peynirinden hellime, ceviz macunundan çakısteze birçok ürünümüz tanıtılıyor 

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