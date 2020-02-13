Gidişi Sessiz Oldu, Dönüşü Muhteşem..!

MTG'nin takıma geri döndürdüğü Şenol Şöför, çıktığı üç resmi karşılaşmada da gol atarak takımına adeta müthiş bir geri dönüş yaptı.

MTG'nin takıma geri döndürdüğü Şenol Şöför, çıktığı üç resmi karşılaşmada da gol atarak takımına adeta müthiş bir geri dönüş yaptı.

Geçtiğimiz yıl büyük bir sakatlık yaşayarak resmi maçlarda şans bulamayan 1 sezon sahalardan uzak kalan bu sezon başında ise daha fazla forma şansı bulması ve form tutması için eski kulübü Gençler Birliği'ne kiralanan Şenol Şöför, devre arası takımı Mağusa Türk Gücü'ne döndü.

Genç futbolcu sarı yeşilli forma ile çıktığı Binatlı (kupa), Göçmenköy ve Çetinkaya maçlarında üç gol kaydetti. Şenol, attığı gollerle ilk 11'deki yerini de almaya başladı.

Oynadığı futbolla da izleyenlerden ve teknik heyetten takdir alan genç yıldız geçen yıl transfer olduğu ancak geçirdiği çapraz bağ ameliyatı nedeni ile forma şansı bulamadığı yeni camiasında günden güne adından daha çok söz ettiriyor.