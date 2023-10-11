‘Girne Arkın Group Fest 23’ muhteşem bir final gerçekleştirdi

Dün akşam gerçekleşen konser, 4 bin kişiyi aşkın katılımcının bir araya geldiği unutulmaz bir geceye dönüştü. Amfitiyatro, gece boyunca alkışlar ve coşkulu tezahüratlarla dolup taştı.

Şenkul: “Girne Fest yükselerek devam edecek”

40 gün boyunca devam eden ve bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Girne Arkın Group Fest 23’ ile ilgili Edip Akbayram konseri öncesi sahneye çıkarak konuşma yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul; “Festivalimizin sonuna geldik, bizler de alışmıştık konserlere ve organizasyonlara ama seneye devam edeceğiz. Bu anlamda Erbil Bey’e ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum, onun da birkaç cümle söylemesini istiyorum. Onun bu festivale katkıları çok büyüktür. ‘Girne Fest’ yükselerek daha da büyük, daha da iyi olacak hep birlikte Girneyiz diyorum.”

Arkın: “Etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz”

Plaketini alması için sahneye davet edilen Erbil Arkın ise “Size bakarak ne kadar güzel bir toplumuz, bayılıyorum bakmaya size. Girne’mizi, varışımızı, ilerimizi sevelim. Bu tip etkinlikleri yaparak bunu başarabiliriz. Nice konserler ve nice festivallere ama unutmayın ki şahsen ve Arkın Group olarak bu etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Akbayram konseri ile muhteşem kapanış

74 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram, hem samimi sohbeti hem de efsane şarkılarıyla tüm dinleyenleri büyüledi. Akbayram, kariyeri boyunca sevilen şarkılarından bazılarını seslendirirken, dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kendi eserleri arasında ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Seni Seven Öldü’, ‘Gittin Gideli’, ve ‘Aldırma Gönül’ gibi tanınmış parçaları da seslendiren sanatçı, aynı zamanda Aşık Mahzun-i Şerif'e ait olan "Merdo" şarkısını da söyleyerek dinleyicileri derinden etkiledi.

Özge Metin büyüledi

Metin, Zülfü Livaneli’den ‘Yiğidim Aslanım’ ve Cem Karaca’dan ‘Çok Yorgunum’ şarkılarını seslendirdi. Eşsiz sesi ve keman performansı ile dinleyicilere şahane bir performans sunan Özge Metin, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

‘Girne Arkın Group Fest 23’, son gecesiyle birlikte 40 gün süren dolu dolu bir festivalin ardında muhteşem bir kapanışa imza atmış oldu. Katılımcılar, Edip Akbayram'ın performansının tadını çıkarırken, bu anı unutulmaz kılan bir geceyi geride bıraktılar.