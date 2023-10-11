  • BIST 8410
  • Altın 1667.611
  • Dolar 27.7267
  • Euro 29.4081
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

‘Girne Arkın Group Fest 23’ muhteşem bir final gerçekleştirdi

»
‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında, 40 gün süren festivalin son gecesi, unutulmaz bir etkinlikle son buldu. Etkinlik, Girne Amfitiyatro’da gerçekleşen efsanevi sanatçı Edip Akbayram'ın muhteşem konseri ile taçlandı
‘Girne Arkın Group Fest 23’ muhteşem bir final gerçekleştirdi

Dün akşam gerçekleşen konser, 4 bin kişiyi aşkın katılımcının bir araya geldiği unutulmaz bir geceye dönüştü. Amfitiyatro, gece boyunca alkışlar ve coşkulu tezahüratlarla dolup taştı.

Şenkul: “Girne Fest yükselerek devam edecek”

40 gün boyunca devam eden ve bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Girne Arkın Group Fest 23’ ile ilgili Edip Akbayram konseri öncesi sahneye çıkarak konuşma yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul; “Festivalimizin sonuna geldik, bizler de alışmıştık konserlere ve organizasyonlara ama seneye devam edeceğiz. Bu anlamda Erbil Bey’e ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum, onun da birkaç cümle söylemesini istiyorum. Onun bu festivale katkıları çok büyüktür. ‘Girne Fest’ yükselerek daha da büyük, daha da iyi olacak hep birlikte Girneyiz diyorum.”

Arkın: “Etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz”

Plaketini alması için sahneye davet edilen Erbil Arkın ise “Size bakarak ne kadar güzel bir toplumuz, bayılıyorum bakmaya size. Girne’mizi, varışımızı, ilerimizi sevelim. Bu tip etkinlikleri yaparak bunu başarabiliriz. Nice konserler ve nice festivallere ama unutmayın ki şahsen ve Arkın Group olarak bu etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Akbayram konseri ile muhteşem kapanış

74 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram, hem samimi sohbeti hem de efsane şarkılarıyla tüm dinleyenleri büyüledi. Akbayram, kariyeri boyunca sevilen şarkılarından bazılarını seslendirirken, dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kendi eserleri arasında ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Seni Seven Öldü’, ‘Gittin Gideli’, ve ‘Aldırma Gönül’ gibi tanınmış parçaları da seslendiren sanatçı, aynı zamanda Aşık Mahzun-i Şerif'e ait olan "Merdo" şarkısını da söyleyerek dinleyicileri derinden etkiledi.

Özge Metin büyüledi

Metin, Zülfü Livaneli’den ‘Yiğidim Aslanım’ ve Cem Karaca’dan ‘Çok Yorgunum’ şarkılarını seslendirdi. Eşsiz sesi ve keman performansı ile dinleyicilere şahane bir performans sunan Özge Metin, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

‘Girne Arkın Group Fest 23’, son gecesiyle birlikte 40 gün süren dolu dolu bir festivalin ardında muhteşem bir kapanışa imza atmış oldu. Katılımcılar, Edip Akbayram'ın performansının tadını çıkarırken, bu anı unutulmaz kılan bir geceyi geride bıraktılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor06 Ekim 2023 Cuma 18:45
  • Taylor Swift'in turne filmi ön bilet satışlarında 100 milyon doları aştı06 Ekim 2023 Cuma 18:38
  • Büyükkonuk Eko Gün, pazar günü yapılıyor06 Ekim 2023 Cuma 12:41
  • 22. Uluslararası Zeytin Festivali Çerçevesinde ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİSİ06 Ekim 2023 Cuma 08:30
  • Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi05 Ekim 2023 Perşembe 19:00
  • 2. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nda ödüller verildi04 Ekim 2023 Çarşamba 11:45
  • Haluk Bilginer ‘Maria’ filminde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak01 Ekim 2023 Pazar 20:40
  • Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz coşkusu01 Ekim 2023 Pazar 17:01
  • Uluslararası Müzeler Sanat Sempozyumu sergi ile son buldu29 Eylül 2023 Cuma 10:36
  • Antis Deniz Festivali dolu dolu geçecek27 Eylül 2023 Çarşamba 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti